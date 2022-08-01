Ульяновск, , 13:21 — REGNUM В Ульяновской области вторые сутки подряд нет новых госпитализаций в ковид-стационары, а количество заболевающих снизилось. Соответствующие сведения публикует федеральный оперативный штаб, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным на 1 августа, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно выявлено 204 439 случаев заражения коронавирусом, в том числе 31 июля подтверждено 38 случаев инфицирования. Отметим, что в регионе начался очередной спад заболеваемости.

Количество вылечившихся от ковида достигло 199 247 человек, из них 31 июля выписаны 22 пациента. Доля выздоровевших превышает 97,46.

Новых госпитализаций нет вторые сутки подряд. Также с 23 июля нет новых жертв пандемии. Напомним, что от ковида умерли 4725 жителей Ульяновской области.

Как сообщало ИА REGNUM, коллективный иммунитет к ковиду в Ульяновской области снизился за последнюю неделю на 3,7%, с 10,3% до 8,6% (в РФ — 10,7%).

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