Ла-Пас, , 13:20 — REGNUM Вице-президент Боливии Давид Чокеуанка примет избранного вице-президента Колумбии Франсию Маркес, которая впервые в рамках своей должности находится с визитом в стране. Об этом пишет Prensa Latina.

Герб Боливии

Эта встреча станет самым важным мероприятием Маркес в этот день. При этом не исключена и встреча с президентом Боливии Луисом Арсе.

Визит в Боливию — последняя остановка в турне вице-президента Колумбии по Южной Америке, в ходе которого она посетила Бразилию, Чили и Аргентину, где ее принимали кандидат в президенты Луис Инасиу Лула да Силва и президенты Габриэль Борич и Альберто Фернандес соответственно.