Москва, 1 августа, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Минирование Донецка противопехотными минами «лепесток», которое провели ВСУ, является военным преступлением и должно получить соответствующую оценку мирового сообщества, в том числе ООН и Международный уголовный суд. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 августа, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

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«Считаю, что вопрос о минировании Донецка нужно срочно вынести на обсуждение СБ ООН, так как он касается мира и безопасности. Кроме того, считаю возможным подготовить материалы для обращения в Международный уголовный суд в Гааге, в компетенцию которого как раз входит расследование военных преступлений», — заявил Миронов.

Он пояснил, что Международный уголовный суд принимает обращения, если страна, в которой совершено преступление, не может или не хочет проводить расследование.

«Здесь тот самый случай: в Гааге ДНР не признают за государство, а Украина никаких расследований не проводит и не будет проводить», — сказал парламентарий.

При этом он выразил сомнения, что суд примет обращение.

«Но пусть они публично скажут, что использование мин против мирных жителей их не касается. А приговор неонацистским преступникам обязательно вынесет специальный трибунал, который мы проведем в Одессе после победного окончания спецоперации», — добавил Миронов.

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