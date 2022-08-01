Воронеж, , 13:19 — REGNUM Один из старейших кинотеатров Воронежа приостанавливает работу на период с 1 по 29 августа.

Воронежский кинотеатр «Пролетарий» во время пандемии Марина Каширская © ИА REGNUM

О временной приостановке работы кинотеатра сообщил его директор Игорь Быков «Вести Воронеж». Причины приостановки не называются, однако, по заверению директора, с 29 августа кинотеатр вернётся к обычному режиму работы.

Добавим, что на сайте кинотеатр в расписании сеансов на 1 августа значится один показ — фильма «Нахимовцы», на последующие дни расписание пустое

Как сообщало ИА REGNUM, ранее «Пролетарий» приостанавливал работу в апреле текущего года, однако в мае показ кинофильмов был возобновлён.