Воронеж, 1 августа 2022, 13:19 — REGNUM Один из старейших кинотеатров Воронежа приостанавливает работу на период с 1 по 29 августа.
О временной приостановке работы кинотеатра сообщил его директор Игорь Быков «Вести Воронеж». Причины приостановки не называются, однако, по заверению директора, с 29 августа кинотеатр вернётся к обычному режиму работы.
Добавим, что на сайте кинотеатр в расписании сеансов на 1 августа значится один показ — фильма «Нахимовцы», на последующие дни расписание пустое
Как сообщало ИА REGNUM, ранее «Пролетарий» приостанавливал работу в апреле текущего года, однако в мае показ кинофильмов был возобновлён.