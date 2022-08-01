Вашингтон, 1 августа, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Фильм «Всё везде и сразу» режиссёров Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта стал самым коммерчески успешным проектом в истории студии A24. Об этом сообщил портал Screen Daily 1 августа.

Кадр из трейлера Мишель Йео в комедии «Всё везде и сразу»

Так, картина сумела преодолеть отметку в $100 млн мировых сборов. Фильм стал первым проектом A24 с подобным результатом.

Напомним, мировая премьера «Всё везде и сразу» состоялась 11 марта 2022 года. Главные роли в ленте исполнили Мишель Йео, Ке Хюи Куан, Джейми Ли Кертис, Джеймс Хонг и Дженни Слейт.