Санто-Доминго, , 13:18 — REGNUM Два человека оказались заблокированы на шахте Серро-де-Маймон в доминиканской провинции Монсеньор-Монуэль после обвала. Об этом пишет Prensa Latina.

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Согласно заявлению Доминиканской горнодобывающей корпорации, рабочие — один колумбиец и один доминиканец — работали на 25-м уровне подземной шахты, в 95 метрах от участка, на который обрушилась горная порода.

«В настоящее время мы работаем над улучшением связи с нашими сотрудниками в точке, где они находятся, а также над налаживанием поставок воды и продовольствия, в то время как наши спасатели работают в самом быстром темпе, чтобы получить доступ к пострадавшему району», — говорится в заявлении.

Отмечается также, что, несмотря на все усилия и скорость работы, с которой работают спасатели, требуется некоторое время, и сроки спасения рабочих пока не называются.

Корпорация попросила из уважения к семьям шахтеров и всему задействованному персоналу не разглашать информацию, не подтвержденную или не выданную официальными каналами, и заявила, что с шахтёрами все в порядке и они находятся в хорошем расположении духа.