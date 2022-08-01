Калининград, , 13:18 — REGNUM Росприроднадзор Калининградской области зафиксировал сброс недостаточно очищенных стоков предприятием «Балтвода» в Балтийское море. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 1 августа.

Предприятие «Балтвода» специализируется в ЖКХ-отрасли. Как отмечается, помимо Балтийского моря, отходы сбрасывались в Калининградский залив и реку Приморскую.

«В составе стоков зафиксированы жиры, сбрасывать которые запрещено. Для водных объектов сброс жиров грозит появлением на поверхности плёнки, которая препятствует поступлению кислорода в воду, что может привести к замору рыбы и отрицательно сказывается на всей экосистеме водотоков и водоёмов», — сообщили в Росприроднадзоре.

За нарушение требований «Балтводу» оштрафовали на 160 тыс. рублей. Кроме того, Росприроднадзор направил предприятию требование возместить штраф в размере 700 тыс. рублей.