Пермь, , 13:17 — REGNUM В Пермском крае 32-летняя уроженка Оренбургской области обвиняется в совершении 55 преступлений. Об этом сообщает пресс-служба краевого главка МВД.

Будьте бдительны! Мошенники атакуют!

Ей вменяют мошенничество, в том числе с использованием электронных средств платежа. По данным следствия, в 2020−2022 годах эта дама, будучи администратором группы в одной социальной сети, под псевдонимом размещала объявления о якобы продаже товаров, которых в реальности не имела. Всего она получила от пользователей более 550 тыс. рублей.

В результате её задержали. Оказалось, что она нигде не работает и имеет троих детей. Суда женщина ждёт под подпиской о невыезде.