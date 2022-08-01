Красногорск, 1 августа, 2022, 13:16 — ИА Регнум. До конца 20 222 года на маршруты общественного транспорта в Подмосковье должны поступить свыше 500 новых автобусов. Об этом 1 августа сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба правительства Тверской области Автобусы

«Работа транспорта требует грамотных решений. Мы в этом году дополнительно приобретаем 510 новых автобусов», — сказал Воробьев.

Также глава региона отметил, что на территории Подмосковья будет продолжена работа по созданию выделенных полос для общественного транспорта.