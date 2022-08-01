Казань, 1 августа, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Татария вошла в число 20 пилотных регионов, где будут запущены первые сервисы единой цифровой платформы НСПД (Национальная сеть передачи данных) для граждан, государства и бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба главы РТ.

Цитата из к/ф «Матрица». Реж. братья Вачовски. 1999. США — Австралия В цифровом мире

Руководитель Росреестра Олег Скуфинский 1 августа обсудил с главой РТ Рустамом Миннихановым реализацию госпрограммы и обозначил преемственность результатов эксперимента по созданию единого информационного ресурса о земле и недвижимости (ЕИР). Он проходит на территории четырех регионов, в том числе в Татарии.

По словам главы Росреестра, результаты эксперимента использовали при формировании госпрограммы. В 2022 году созданные в его процессе сервисы в рамках НСПД масштабируются на все муниципалитеты Татарии.

Глава РТ подчеркнул, что в республике в прошлом году успешно реализовали эксперимент по созданию ЕИР. Регион поддерживает создание и развитие НСПД, готов активно включаться в реализацию нового стратегического проекта, заключил Минниханов.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин считает, что целесообразно было бы при поддержке государства создать специальные платформы и сайты, помогающие молодым людям в выборе профессии.

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