Новосибирск, 1 августа, 2022, 13:16 — ИА Регнум. В Новосибирске на строительную площадку новой ледовой арены доставили около 500 кресел. В ближайшее время их начнут устанавливать на трибуны большой арены.

Правительство Новосибирской области Ледовая арена к МЧМ-2023 в Новосибирске

Кресла для новосибирской арены произведены в Ижевске. Всего предстоит установить 10,5 тысяч штук. В правительстве региона уверяют, что работы идут в соответствии с графиком.

Также на объект доставлены современные амортизирующие борты. Их монтаж начнется после завершения всех отделочных работ.

Напомним, что изначально ледовую арену начали возводить к Молодежному чемпионату мира по хоккею, который планировалось провести в 2023 году.