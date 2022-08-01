Донецк, 1 августа, 2022, 13:15 — ИА Регнум. «Мины-лепестки» были массово рассеяны над Донецком, эта зверская акция Киева направлена против мирного населения Донбасса, написал в своем телеграм-канале 1 августа посол ЛНР в России Родион Мирошник.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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Большие внутригородские пространства засорены взрывоопасными предметами, которые сложно находить и обезвреживать, отметил Мирошник.

«Теперь нужно ждать подобного где угодно. Запад этого не заметит, а значит окриков не будет», — добавил он.