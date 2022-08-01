Москва, , 13:15 — REGNUM После роста более чем на 6,5% за прошлую неделю, нефть начала торги 1 августа с масштабного медвежьего гэпа, опустившись от $110 за баррель до $103, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

«Так, трейдеры выражают свое разочарование данными по активности в промышленном секторе Китая, опасаясь за перспективы спроса на энергоносители.

Сегодняшнее поведение рынка черного золота можно считать своего рода анонсом на август, который обещает стать не менее волатильным для Brent.

В августе нефть продолжит искать баланс между рисками для спроса и предложения, а психологически значимая отметка $100 будет оставаться в центре внимания игроков.

Геополитические волнения, вспыхивающие в разных уголках мира, подогревают страхи относительно дальнейшего сокращения поставок на глобальном уровне, и это не дает ценам значительно упасть. Влияние этого фактора остается актуальным и на август.

Однако при этом риски рецессии продолжают нарастать, а инфляция остается высокой, что предполагает дальнейшее ужесточение политики Центробанков, несмотря на ухудшение самочувствия экономики.

По мере поступления слабых экономических данных данный драйвер может временами оказывать ощутимое давление на Brent, но пока такие потенциальные просадки должны выкупаться.

В августе можно рассчитывать на довольно размашистые колебания нефти вокруг уровня $100 с перспективой постепенного смещения в более низкие диапазоны при условии отсутствия новых геополитических потрясений», — пояснил эксперт.

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