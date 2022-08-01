Тель-Авив, Израиль, 1 августа, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Сигнал бедствия из-за проблем со здоровьем у одного из пассажиров подал самолёт авиакомпании «Эль-Аль», совершающий рейс Тель-Авив — Москва. Об этом 1 августа сообщил 14 канал израильского телевидения.

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«Пассажирский борт «Эль-Аль» LY611, вылетевший из аэропорта имени Бен-Гуриона в Москву, подал сигнал бедствия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что воздушное судно в этот момент находилось в воздушном пространстве Азербайджана и запросило экстренную посадку в Баку.