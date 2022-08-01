Рим, 1 августа, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Бывший глава корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс почувствовал недомогание во время своего отдыха на Изумрудном побережье в итальянском городе Сардиния. Об этом 1 августа сообщает издание Corriere della Sera.

Иван Шилов ИА REGNUM Анатолий Чубайс

Уточняется, что Чубайс рассказал врачам, что ему трудно делать движения руками и ногами, а также добавляется, что в данный момент он находится в больнице в тяжелом состоянии.

При этом позднее стало известно, что бывший гендиректор Роснано попал в реанимационное отделение с синдромом Гийена-Барре.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что экс-глава корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс, о госпитализации которого стало известно накануне, не обращался за помощью к властям России.