Москва, 1 августа 2022, 13:14 — REGNUM Первое судно с продовольствием вышло из порта Одессы 1 августа в 9:20 мск, сообщило Минобороны России.
Отмечается, что на борту судна груз кукурузы, прибытие которого запланировано в акваторию порта Стамбул 2 августа.
Как передавало ИА REGNUM, ранее в пресс-служба министерства инфраструктуры Украины сообщили, что первое судно, которое вышло из порта Одессы, идёт в Ливан и доставит туда 26 тысяч тонн кукурузы.
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