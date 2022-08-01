Москва, , 13:14 — REGNUM Первое судно с продовольствием вышло из порта Одессы 1 августа в 9:20 мск, сообщило Минобороны России.

Судно PublicDomainPictures

«Первого августа около 9:20 мск судно «Разони» под флагом Сьерра-Леоне в рамках реализации «Инициативы по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины» вышло из порта Одессы», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что на борту судна груз кукурузы, прибытие которого запланировано в акваторию порта Стамбул 2 августа.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в пресс-служба министерства инфраструктуры Украины сообщили, что первое судно, которое вышло из порта Одессы, идёт в Ливан и доставит туда 26 тысяч тонн кукурузы.

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