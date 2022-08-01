Москва, 1 августа, 2022, 13:13 — ИА Регнум. В России необходимо снизить фискальную нагрузку на металлургов. Об этом 1 августа заявил вице-премьер Денис Мантуров на совещании президента России Владимира Путина по развитию металлургического комплекса.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Мантуров

«Необходимо снизить фискальную нагрузку, которую ввели в прошлом году на волне сверхдоходов — сейчас ситуация кардинально изменилась», — заявил Мантуров.

«В этой связи прошу Вас поддержать нашу инициативу по корректировке акциза на жидкую сталь. По сути, сегодня это стало налогом не на доходы, а оборотный налог, которого раньше в отрасли не было. В момент всплеска цен это было действительно оправдано, но сейчас при продолжении снижения загрузки и показателей эффективности самих предприятий мы предлагаем вернуться к этому вопросу», — пояснил он.