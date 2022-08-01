* Талибы — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, , 13:12 — REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) дополнительно направили сотни солдат в деревню Хесарак уезда Руха в Афганистане. Об этом сообщают местные источники в провинции Панджшер, пишет газета «8 Собх».

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По словам собеседников, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) потребовали от жителей Хесарака как можно скорее эвакуировать кишлак. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили местным жителям, что намерены начать операцию в этой местности.

Ранее они потребовали эвакуации кишлака Гульзангар в этом же уезде.

Источники добавляют, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обвинили жителей этих двух деревень в сотрудничестве с Фронтом национального сопротивления Афганистана.

Следует отметить, что во время боёв с Фронтом сопротивления в Панджшере талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неоднократно вынуждали жителей сельских районов этой провинции покидать свои дома.