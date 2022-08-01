Тюмень, 1 августа, 2022, 13:12 — ИА Регнум. В Тюмени 14 августа пройдёт XXIV фестиваль казачьей культуры «Благовест». Он развернётся на набережной у «Конторы пароходства», сообщает комитет по делам национальностей Тюменской области.

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Событие приурочено к году культурного наследия народов России и 78-й годовщине со дня образования Тюменской области.

Помощник атамана отдельского казачьего общества региона Людмила Шабанова отметила, что фестиваль стал визитной карточкой казачества Тюменской области. Ежегодно в нём принимают участие свыше 2000 человек, более 70 коллективов и отдельных исполнителей.

«Фестиваль наглядно иллюстрирует самобытность казачьей культуры и сохраняет её уникальное богатое наследие», — подчеркнула Людмила Шабанова.

Заявки на участие в фестивале «Благовест» принимаются до 7 августа по адресу: ул. Пристанская, 3б (штаб отдельского казачьего общества Тюменской области) или по электронной почте: irenakhan9614@gmail.com.