Тес-Хемский район, Тыва, 1 августа, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Прокуратура организовала проверку по факту гибели на воде 11-летнего мальчика в Тес-Хемском районе Тувы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства, трагедия произошла днём 31 августа.

ГУ МЧС по Красноярскому краю Тонущий человек

В тот день на озере Шара-Нур отдыхали пять несовершеннолетних детей без сопровождения взрослых. Во время купания один из них утонул. Следственные органы по факту происшествия проводят процессуальную проверку.

«Прокуратурой района проводится проверка и будет дана оценка полноте принятия мер органами местного самоуправления, системы профилактики по организации отдыха и обеспечению безопасности на водоемах», — отметили в ведомстве.