Чебоксары, 1 августа, 2022, 13:12 — ИА Регнум. В Чувашии продолжился рост выявляемых случаев заражения коронавирусом, летальных исходов нет более трёх недель подряд. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По информации на 1 августа, с начала пандемии в Чувашии официально подтверждено 82 288 случаев заражения коронавирусом, в том числе 31 июля — 60. Отметим, что очередной рост наблюдается с 20 июля.

Число вылечившихся от ковида достигло 77 149 человек, из них 31 июля выписаны 52 пациента. Доля выздоровевших составляет 93,75%.

Количество госпитализированных снизилось: 31 июля попали в ковид-стационары шестеро пациентов, 30 и 29 июля направлены на лечение в больницы соответственно 22 и 14 ковид-больных.

Новых жертв пандемии нет с 7 июля. Напомним, что от ковида умерли 4653 жителя Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа глава минздрава Чувашии Владимир Степанов рост заболеваемости ковидом связал «с прибывающими жителями и гражданами, которые провели отдых» в Краснодарском крае и Крыму.