Веллингтон, 1 августа, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Власти Новой Зеландии ввели новый пакет санкций против российской армии и оборонных структур. Сообщение об этом опубликовано 1 августа на сайте министра иностранных дел страны Нанаи Махуты.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Новая Зеландия

Отмечается, что санкции распространяются на российские войска и структуры, отвечающие за поставку оружия и военного оборудования, на страховую компанию «Согаз», на РЖД и организации, которые выпускают и испытывают военную технику.

Махута напомнила, что в марте новозеландский парламент единогласно принял закон о санкциях в отношении России, допускающий широкий спектр мер. В их числе запрет на поездки, финансовые операции, пересечение границы страны для морских судов и самолётов, заморозка активов.

Также гражданам и компаниям Новой Зеландии запрещено предоставлять товары и услуги фигурантам санкционного списка.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия в конце июля ввела персональные санкции против 32 граждан Новой Зеландии, включая военных и журналистов. Такая мера стала ответом на ограничения со стороны Веллингтона.

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