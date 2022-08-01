Майкоп, , 13:11 — REGNUM В Адыгее с начала 2022 года выявили многочисленные нарушения антикоррупционного закона о предоставлении чиновниками сведений о доходах и расходах. Всего было наказано по итогам проверки прокуратуры 191 должностное лицо, сообщили 1 августа в пресс-службе надзорного ведомства.

Взятка Дарья Антонова © ИА REGNUM

Помимо этого, было проверено соблюдение обязанностей, запретов и ограничений, установленных антикоррупционным законодательством. После данной проверки три человека в связи с утратой доверия были уволены, еще 273 — привлечены к дисциплинарной ответственности.

Так, в частности, среди уволенных оказался начальник отдела управления государственных инспекций по надзору за строительством зданий, сооружений и эксплуатацией жилищного фонда Адыгеи — заместитель начальника Государственной жилищной инспекции. Он не поставил в известность, что его склоняли к коррупционному преступлению, не принял мер по урегулированию конфликта интересов и получил взятку в размере 152 тыс. рублей за непривлечение компании «Лидер» к административной ответственности за нарушение лицензионных требований.

Кроме того, прокуратура установила, что два чиновника, помимо работы в госорганах, являются еще и учредителями в коммерческих структурах, получая там доход. Еще двое сотрудников органов власти не уведомили работодателя о склонении их к коррупционному правонарушению.