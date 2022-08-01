Москва, 1 августа, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Российские органы здравоохранения будут адекватно реагировать на возможный рост числа новых случаев коронавируса. Об этом журналистам заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Геннадий Онищенко

«Локдаун мы, конечно, не введем, но мы будем реагировать адекватно на ситуацию», — сказал Онищенко.

По его словам, необходимые меры требуется принимать в зависимости от ситуации каждом конкретном субъекте РФ, поскольку эпидемиологическая ситуация может быть разной в российских регионах.