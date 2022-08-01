Самара, 1 августа, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Грозы и ливни ожидаются в Самарской области. Об этом 1 августа сообщает пресс-служба МЧС по региону.

(сс) Freedom II Andres Ливень

Сообщается, что по области объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

Отмечается, что в ближайшее время и до конца дня в регионе ожидаются грозы, ливни, шквалистое усиление ветра, а также порывы ветра до 20 метров в секунду.

Сообщается, что днем с второго по четвертое августа в Самарской области ожидается жара до +31°С.

РанееИА REGNUMсообщало о том, что в Самарской области сильный ветер повредил кровли нескольких зданий.