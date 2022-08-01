Москва, 1 августа, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Сложности в поставки российского природного газа в Европу наблюдаются из-за антироссийских санкций, и компания «Газпром» мало что может сделать в этой ситуации. Об этом 1 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Как отметил представитель Кремля, говоря об обвинении Газпромом компании Siemens в неисполнении контракта по ремонту одной из турбин и неисполнении обслуживания нескольких других агрегатов, у него нет дополнительных комментариев по этому вопросу.

«Газпром изложил реальную ситуацию, реальное положение дел. Есть поломки, которые требуют срочного ремонта, и есть определенные… искусственные сложности, которые были привнесены теми самыми так называемыми санкциями, … ограничениями незаконными. Эту ситуацию нужно расшивать, и здесь мало что может сделать российская сторона», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что факт выхода из порта Одессы первого судна с украинским зерном является очень позитивным.