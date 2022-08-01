Красногорск, , 13:06 — REGNUM До конца 2022 года площадь сельхозземель в Подмосковье планируется увеличить до 950 тыс. гектар. Об этом 1 августа сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Уборка озимого ячменя в ООО им. Кирова Александр Погожев © ИА REGNUM

По словам главы Подмосковья, за 8 лет площадь используемых в сельском хозяйстве земель в регионе выросла почти в два раза.

«Мы стараемся ввести в оборот все наши сельскохозяйственные земли. Напомню, что в 2014 году работало менее 500 тыс. га. К концу года объем должен составить 950 тыс. га», — сказал Воробьев.

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