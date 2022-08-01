Октябрьский район, Оренбургская область, , 13:06 — REGNUM В Октябрьском районе Оренбургской области ГИБДД устанавливает обстоятельства ДТП, в котором пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ДТП Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Авария произошла в районе села Новотроицкого. По предварительным данным, 42-летняя женщина не справилась с управлением и допустила выезд машины в кювет и её опрокидывание.

В результате ДТП три пассажира получили травмы. Среди них трёхлетний ребёнок и 15-летний подросток. Их доставили в больницу и после осмотра назначили амбулаторное лечение.