Сана, , 13:09 — REGNUM Группа переговорщиков из Султаната Оман прибыла в столицу Йемена — Сану для организации переговоров о перемирии между сторонами гражданской войны в стране. Об этом 1 августа сообщает Saba.

Йемен Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным журналистов, переговорщики намерены выступить посредниками между повстанцами-хуситами и правительством Йемена по вопросу продления соглашения о прекращении огня, срок которого истекает в полночь второго августа.

«Мы приветствуем оманскую делегацию, прибывшую в Сану для завершения переговоров, связанных с перемирием. Делегация обсудит предложения представителя ООН по решению гуманитарных и экономических вопросов», — сообщает Saba со ссылкой на руководство движения хуситов.