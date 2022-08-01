Кемерово, 1 августа, 2022, 13:04 — ИА Регнум. В Кемеровской области к 1 сентября будут открыты три новые школы — две в Кемерове и одна в Анжеро-Судженске. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Цивилёв.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

«Всего в этом году за парты сядет более 300 тысяч школьников. Очень важно, чтобы наши дети учились в комфортных условиях, чувствовали себя в безопасности, — прокомментировал Цивилёв. — Только в этом году в суперсовременных школах начнут учебный год 3900 ребят».

Также, к началу учебного года откроются после капитального ремонта откроется школа №14 имени К. С. Федоровского в Юрге.