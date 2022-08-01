Красноярск, 1 августа, 2022, 13:02 — ИА Регнум. В Красноярском крае за прошедшие сутки подтверждено 106 новых случаев заражения коронавирусом. 16 заболевших госпитализированы в стационары, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

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Таким образом, общее число выявленных случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 368 454. Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 356 432 человека, в том числе 53 за сутки.

За последние 24 часа зарегистрирован также новый летальный случай среди ковид-больных. Всего к 1 августа в регионе жертвами коронавируса стали 10 915 человек.