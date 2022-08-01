Москва, 1 августа, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Запад занимается откровенной недобросовестной конкуренцией. Об этом 1 августа заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию металлургического комплекса.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин

«Ограничения на работу отечественных металлургов являются откровенным проявлением недобросовестной конкуренции. Мы это видим, повторяю, и в других отраслях», — заявил Путин.