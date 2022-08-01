Кито, 1 августа, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Сильный ураган, прошедший в столице Эквадора Кито, нанёс значительный ущерб жилым домам и автомобилям. Об этом пишет Prensa Latina.

Кито

Дождь вызвал наводнения, оползни, а также заблокировал улицы и привел к тому, что автомобили оказались в водяной ловушке. Помощь им оказывали спасатели.

На севере Кито жители сообщили, что по меньшей мере 30 семей и десятки домов оказались под угрозой из-за ливней.

В свою очередь, Генеральный секретариат по безопасности и управлению муниципалитета в предварительном отчете указал, что дома в районе Кальдерона также пострадали.

Техника спасателей и персонал находятся в пострадавших районах — там проводят очистительные работы по удалению мусора, земли и грязи, скопившихся в результате урагана.