Уфа, 1 августа 2022, 13:08 — REGNUM Повышение класса пожароопасности ожидается в конце августа — начале сентября в Башкирии. Об этом 1 августа сообщил министр лесного хозяйства Башкирии Марат Шарафутдинов на совещании правительства региона в центре управления республикой.
Он пояснил, что это связано с высоким травостоем и его усыханием.
По словам председателя государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Фарита Гумерова, в республике пожароопасная ситуация контролируется, все силы и средства мобилизованы.
Глава республики Радий Хабиров поручил руководителям ведомств быть готовыми к опасной ситуации.
Согласно данным пресс-службы министерства лесного хозяйства республики, с 15 апреля по 1 августа 2022 года в Башкирии зарегистрировано 43 лесных пожара.