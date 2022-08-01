Уфа, , 13:08 — REGNUM Повышение класса пожароопасности ожидается в конце августа — начале сентября в Башкирии. Об этом 1 августа сообщил министр лесного хозяйства Башкирии Марат Шарафутдинов на совещании правительства региона в центре управления республикой.

Советский плакат. Лес надо беречь!

Он пояснил, что это связано с высоким травостоем и его усыханием.

По словам председателя государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Фарита Гумерова, в республике пожароопасная ситуация контролируется, все силы и средства мобилизованы.

Глава республики Радий Хабиров поручил руководителям ведомств быть готовыми к опасной ситуации.

Согласно данным пресс-службы министерства лесного хозяйства республики, с 15 апреля по 1 августа 2022 года в Башкирии зарегистрировано 43 лесных пожара.