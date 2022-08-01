Уфа, 1 августа, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Повышение класса пожароопасности ожидается в конце августа — начале сентября в Башкирии. Об этом 1 августа сообщил министр лесного хозяйства БашкирииМарат Шарафутдинов на совещании правительства региона в центре управления республикой.

Советский плакат. Лес надо беречь!

Он пояснил, что это связано с высоким травостоем и его усыханием.

По словам председателя государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациямФарита Гумерова, в республике пожароопасная ситуация контролируется, все силы и средства мобилизованы.

Глава республикиРадий Хабиров поручил руководителям ведомств быть готовыми к опасной ситуации.

Согласно данным пресс-службы министерства лесного хозяйства республики, с 15 апреля по 1 августа 2022 года в Башкирии зарегистрировано 43 лесных пожара.