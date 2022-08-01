Санкт-Петербург, 1 августа, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга увеличили со 150 до 200 млн рублей субсидию на поддержку кинопроизводителей, которые снимают кино на территории города. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщили 1 августа в пресс-службе Смольного.

Дарья Драй ИА REGNUM Пятый павильон «Ленфильма»

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 1 августа стартует второй в 2022 году этап поддержки кинопроизводителей. Ежегодно субсидии направляются на создание в Петербурге национальных полнометражных, короткометражных, документальных, анимационных, историко-публицистических, а также многосерийных фильмов. С 2022 года участие в конкурсном отборе могут принимать не только НКО, но и коммерческие киностудии, также введен формат возмещения затрат на уже снятые в Петербурге кинокартины.

«На поддержку кинематографистов в городском бюджете 2022 года было предусмотрено 150 млн рублей, по итогам первого полугодия принято решение об увеличении этой суммы до 200 млн рублей», — отметили в Смольном.

Напомним, что по итогам первого этапа, объявленных в мае, поддержку из городского бюджета получил 21 кинофильм: 14 документальных лент, шесть полнометражных художественных картин и одна игровая короткометражка.