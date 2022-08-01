Москва, , 12:59 — REGNUM О начале кибератак на американскую военно-промышленную корпорацию «Lockheed Martin», являющуюся в том числе разработчиком реактивных систем залпового огня HIMARS, объявила хакерская группировка Killnet. Об этом 1 августа сообщил основатель Российского сообщества хактивистов Killnet, Легион, Кибер Армия России — KillMilk — в своём телеграм-канале.

Хакер geralt

«С этого дня — оборонная корпорация «Lockheed Martin» будет подвергаться моим кибератакам», — отметил он в своём сообщении.

Также глава хакеров Killnet уточнил, что в ходе этого будет парализована производственная система управления промышленных комплексов указанной корпорации и обнародованы в открытом доступе все данные её сотрудников.

«Все сотрудники «Lockheed Martin» будут подвергаться преследованию и уничтожению по всему миру! Я против оружия! Я против торговли смертью», — добавил он.

Также KillMilk призвал всех хакеров создать эскалацию производственных циклов компании в мире и распространять личные данные её сотрудников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее операционный директор финтех платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева рассказала, что, несмотря на то, что жители России всё чаще используют для оплаты не наличные, а банковские карты, существуют две ситуации, при которых предпочтительнее наличность.