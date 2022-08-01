Москва, 1 августа, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Запад не учитывал даже очевидные последствия от введения санкций. Об этом 1 августа заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию металлургического комплекса.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин

«В расчёт не брались даже очевидные и понятные последствия, включая рост стоимости строительных материалов на глобальном рынке, подстёгивание мировой инфляции в целом. То же самое примерно происходит у нас и по некоторым другим отраслям, в частности, в энергетике», — заявил Путин.

«Снижение благополучия, качества жизни рядовых граждан, в первую очередь в Европе политиков не интересует, не говоря уже о таких вещах как приверженность принципам ВТО — они просто выброшены на помойку. По видимому, некоторым нашим западным партнерам об этих принципах и вспоминать уже не хочется, потому что просто неловко об этом говорить», — указал он.