Бугуруслан, Оренбургская область, , 12:58 — REGNUM Житель Бугуруслана Оренбургской области выманил у своих земляков под разными предлогами 279 122 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Суд

Установлено, что ранее судимый 25-летний гражданин обещал населению помощь со сдачей экзаменов на получение водительского удостоверения. Также он предлагал помочь с трудоустройством в нефтяную компанию. За все эти свои «услуги» оренбуржец просил денежное вознаграждение.

В апреле подозреваемого поймали. Следователи установили восьмерых пострадавших от его обмана. Теперь за мошенничество его ждут суд и новый срок.