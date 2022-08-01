Владивосток, , 12:57 — REGNUM Во Владивостоке возбуждено уголовное дело по факту отравления детей в оздоровительном лагере «Юность», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Приморью.

Ребенок с игрушкой

Читайте также: Бастрыкин поручил возбудить дело из-за отравления детей в лагере в Приморье

30 июля в больницы Артёма и Владивостока из лагеря «Юность», который находится в бухте Муравьиная Уссурийского залива, с диагнозом «острый гастроэнтерит» поступило 43 ребёнка.

«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены экспертизы, изъята документация, связанная с поставкой продуктов питания и санитарной безопасностью пребывающих детского оздоровительного лагеря. Расследование уголовного дела продолжается», — пояснили следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело в связи с массовым отравлением детей в лагере «Юность» поручил возбудить председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.