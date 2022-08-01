Москва, , 12:57 — REGNUM Россия считает абсолютно необоснованными требования Косово и поддерживает власти Сербии. Об этом сегодня, 1 августа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Песков отметил, что сейчас обострения конфликта удалось избежать, но ситуация лишь отложена на один месяц.

«Очень важно проявить благоразумие со всех сторон. Но мы считаем требование Косово необоснованным», — пояснил представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, процедура ввода запрета на использование сербских документов была отложена на месяц руководством непризнанного Косова.

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