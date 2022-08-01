Санкт-Петербург, , 12:58 — REGNUM Число выявленных заражений коронавирусом за минувшие сутки позволило Санкт-Петербургу подняться на второе место среди регионов России. Об этом 1 августа сообщает федеральный оперштаб. Северная столица обогнала Московскую область на 999 случаев, но уступила Москве на 1351 случай.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За прошедшие сутки в Петербурге выявили 1711 случаев заражения коронавирусом. Это на 115 случаев больше, чем сутками ранее. Статистика заражений продолжает расти в городе.

Жертвами ковида стали за сутки восемь пациентов, что на одного больного больше, чем за предыдущие сутки. Смертность от ковида, как основной причины, пока стабильна в Петербурге.

Переболели COVID-19 за сутки 670 человек. Это на 17 пациентов меньше, чем сутками ранее.

Отметим, что за всё время действия пандемии в Санкт-Петербурге обнаружили 1 555 473 случая заражения коронавирусной инфекцией. Скончались от ковида 34 342 пациента, а излечились 1 510 002 человека.

Читайте ранее в этом сюжете: Ситуация с COVID-19 в Петербурге пока не требует новых ограничений — Беглов