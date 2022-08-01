Симферополь, 1 августа, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Приговор по уголовному делу о ДТП, в результате которого погибла мать семерых детей, вынес Керченский городской суд, сообщила 1 августа прокуратура Республики Крым.

Приговор суда

Виновным в совершении аварии признан 31-летний крымчанин. Как установлено судом и следствием, 13 октября 2021 года он, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулём Nissan Almero, превысил скорость и сбил на пешеходном переходе 47-летнюю женщину. Затем он скрылся с места аварии. Женщина от полученных травм скончалась. Погибшая являлась матерью семерых детей, в том числе пять из них на тот момент были несовершеннолетними.

«Кроме того, мужчина, будучи ранее привлеченным к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения, должных выводов для себя не сделал и вновь сел за руль после употребления спиртных напитков», — уточнили в прокуратуре.

Суд приговорил фигуранта дела к шести годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, он также на три года лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. В качестве компенсации морального вреда с осуждённого взыскано 3,8 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил.