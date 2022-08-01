Молдавия, , 12:56 — REGNUM Кишинёвский комбинат строительных материалов (MACON), который является крупнейшим в Молдавии производителем в данной сфере, может прекратить работу уже на текущей неделе. Об этом 1 августа заявил сооснователь партии «Платформа Достоинство и правда» (ПДП) Александр Слусарь.

Кирпичи (сс) annca

«Эта компания была уничтожена недобросовестной конкуренцией со стороны кирпичного завода в Тирасполе и бессилием компетентных органов в Кишиневе», — заявил Слусарь.

Он сообщил, что в случае остановки завода, без работы останутся 350 человек. Руководство предприятия, как отметил глава ПДП, на протяжении года пыталось довести до властей страны, что не может конкурировать с приднестровским предприятием, где платят в «десятки раз» меньше за газ и электроэнергию.

Напомним, в Молдавии рост цен на газ начался осенью 2021 года, через несколько месяцев после того, как партия президента республики Майи Санду «Действие и солидарность» стала правящей. Антироссийская политика властей привела к тому, что цена на российский газ стала для Молдавии плавающей и зависящей от европейских топливных рынков. Это привело к подорожанию топлива, что вызвало рост цен на услуги ЖКХ и электроснабжение.

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