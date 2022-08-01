Сеул, 1 августа, 2022, 12:56 — ИА Регнум. В первой половине текущего года в Южной Корее зафиксировали 193 случая заболевания малярией. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний страны.

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Согласно опубликованным данным, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показатель сократился на два случая.

86% случаев заражений пришлись на жителей столичного региона.

Известно, на пик заболеваемости в стране приходится на июнь–август, после чего наблюдается спад. В связи с этим эксперты предполагают, что по итогам года общее число случаев заражения будет приближено к прошлогоднему показателю.

Напомним, 2018 году в Южной Корее зафиксировали 576 случаев заболевания малярией, а в 2019 году — 559 случаев, в 2020 году — 297 случаев.