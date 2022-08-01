Красногорск, , 12:53 — REGNUM На территории Подмосковья ожидается рост урожая овощей. Об этом 1 августа сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Овощи

«Мы перед посевной вели разговор с аграриями, внимательно следим, как наращиваются объемы. Плюс 10% в этом году мы должны снять урожая», — сказал Воробьев.

Также глава региона отметил, что одной из главных задач на территории области в сфере сельского хозяйства является государственная поддержка строительства овощехранилищ, которые нужны, чтобы сохранить урожай в конце зимы и начале весны.

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