Новосибирск, , 12:54 — REGNUM Новосибирские строители обследовали около десяти пострадавших социально-значимых объектов Беловодского района Луганской Народной Республики. Об этом сообщил и. о. министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.

ЛНР Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По словам Колмакова, среди пострадавших зданий и сооружений — центральная районная больница, казачий кадетский корпус, детская школа искусств, здание управления труда и социальной защиты населения в Беловодске, сельсовет и дом культуры в селе Городище.

Здания осмотрены, установлены объемы повреждений. Сейчас ведётся детализация работ, подготавливаются сметы, идет подбор подрядчиков. Также обследованы пострадавшие жилые дома. Их в районе насчитывается более 70.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Новосибирская область заключила соглашение о сотрудничестве с ЛНР.