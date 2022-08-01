Багдад, , 13:05 — REGNUM Организаторы акций протеста в Багдаде призвали своих сторонников по всей территории страны к беспорядкам. Об этом 1 августа сообщает Al-Araby-al-Jadid.

Ирак Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным журналистов, «Садристское движение» — партия, ответственная за захват иракского парламента, обратилась к своим ячейкам в других провинциях с предложением захвата административных зданий.

Отмечается, что призыв охватывает все иракские провинции, кроме Наджафа, где находятся святыни мусульман-шиитов. Это связано с тем, что «Садристское движение» выступает с позиций радикального толкования шиитского ислама и за неприкосновенность мечетей.

Ранее власти Ирака начали передислокацию войск в Багдад для противодействия демонстрантам из «Садристского движения» и других протестных групп.