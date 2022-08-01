Симферополь, 1 августа, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Более двух миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур намолочено в хозяйствах Республики Крым на 1 августа. Об этом написал в телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксёнов.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Урожай пшеницы

Глава региона отметил, что уборочная кампания в Крыму подходит к концу. Урожай, полученный аграриями в этом году, превышает показатели 2021 года.

«На сегодняшний день обмолочено 558 тыс. га ранних зерновых и зернобобовых культур, намолочено около 2100 тыс. тонн. Наибольшая урожайность зерновых культур в Красногвардейском районе — порядка 46 ц/га, в Раздольненском — более 43 ц/га, Красноперекопском – свыше 41 ц/га. Уверен, что крымскими сельхозпроизводителями в этом году будет сделан отличный задел для последующих достижений», — написал Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году крымские аграрии получили урожай зерновых и зернобобовых в 1,5 млн тонн.