Ставрополь, 1 августа, 2022, 12:47 — ИА Регнум. В Северо-Кавказском федеральном университете завершился прием документов для поступления в вуз по программам бакалавриата и специалитета. В 2022 году в ходе приемной кампании принимались заявления на поступление от абитуриентов из Донбасса и с Украины. Всего в рамках квоты было подано 11 заявлений. На общих основаниях поступали 17 человек из этой категории, сообщили в приемной комиссии вуза.

(сс) nikolayhg Студенты в аудитории

«Для поступления по квоте на образование иностранных граждан документы представили 11 абитуриентов из ДНР, ЛHP и с Украины. На поступление в СКФУ по программам бакалавриата и специалитета по общему конкурсу документы подали 17 абитуриентов», — говорится в ответе на запрос редакции ИА REGNUM.

Кроме того, в Северо-Кавказском федеральном университете во исполнение указа президента РФ «О дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов» на поступление на обучение в 2022-2023 учебном году была выделена специальная квота по программам бакалавриата и специалитета для детей военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции на территории Донбасса и Украины. Всего было подано 71 заявление от 27 детей участников спецоперации.

Напомним, в текущем году абитуриенты из числа детей военнослужащих, участвующих в спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, могли подать заявления на поступление в вузы на бюджетные места в рамках особой квоты. Такие же льготы были предусмотрены для выпускников школ 2021-2022 учебного года из Донбасса и с Украины.